Ilva, Pagano: "Dichiarazioni Tamburi confermano nostre proposte"

BARI - “Di buon auspicio le dichiarazioni di questa mattina dell’AD Enel Tamburi su decarbonizzazione dell’ex-Ilva di Taranto. Sono anni che insieme al Presidente Emiliano ci battiamo in ogni sede, nazionale ed europea, per far comprendere l’importanza di coniugare lavoro, salute e ambiente a Taranto, rimarcando la necessità di prescindere dal carbone. L’idea anticipata da Tamburi di alimentare gli stabilimenti siderurgici tarantini con l’idrogeno è senza ombra di dubbio la notizia migliore di oggi. Adesso sarà fondamentale dar seguito al progetto e indirizzare le risorse necessarie per riconvertire l’ex Ilva. Dalla Puglia non verrà mai meno ogni genere di sostegno necessario per portare a termine questo ambizioso piano di transizione energetica.” Così il capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorioa margine dell’audizione di Carlo Tamburi sul Recovery Fund.“Il progetto prospettato da Enel ci conferma che in tutti questi anni abbiamo individuato la strada giusta per dare a Taranto un futuro diverso. A differenza di chi oggi urla e ancora non ha idea delle soluzioni da proporre sul tema – leggasi Raffaele Fitto – l’amministrazione Emiliano ha sempre lavorato per il bene della città e dei tarantini, per salvaguardare la salute di tutti, l’ambiente e il posto di lavoro di chi lavora nell'acciaieria”, conclude Pagano.