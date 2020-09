Sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante tanto cercato e voluto dalla Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, quindi, hanno deciso di abbandonare definitivamente le piste che portavano a Suarez e Dzeko, a causa di intoppi dovuti al passaporto comunitario per l’uruguaiano e alla situazione Milik-Roma per il bosniaco.L’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea tornerà in bianconero con la formula del prestito a 9 milioni con diritto di riscatto fissato a 40/45 milioni. Lo spagnolo atterrerà a Torino già questa sera per poi svolgere le visite mediche nella mattinata di domani.