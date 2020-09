Sedicente diplomatico in vacanza con falsi bonifici

Un 31enne croato ha passato 10 giorni nell'isola di Capri fingendosi un diplomatico, soggiornando così in un noto albergo a cinque stelle, noleggiando un'imbarcazione e mangiando in ristoranti di lusso per tutto il tempo della vacanza, pagando con falsi bonifici ammontanti a oltre 10 mila euro, tra alloggio e viaggi in barca.La messinscena è terminata quando a bussare alla sua porta si sono presentati i carabinieri di Capri, che lo hanno tratto in arresto.