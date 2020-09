Tennis: l'austriaco Thiem trionfa agli Open Usa

(credits: Us Open Fb)

- L’austriaco Dominic Thiem ha vinto gli Open Usa di tennis maschile. Ha superato in finale a New York in cinque set, 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 il tedesco Alexander Zverev in quattro ore e due minuti di gioco. Per Thiem che ha 27 anni primo successo in un torneo Slam della sua carriera di tennista. Thiem è il centocinquantesimo tennista a vincere una prova dello Slam ed è il primo giocatore nato negli anni novanta a vincere un Major.Un tennista austriaco non vinceva uno Slam dal 1995 quando Thomas Muster trionfò al Roland Garros a Parigi in Francia. Per Thiem è stata la quinta finale Slam giocata nella sua carriera. Per l’austriaco ottava vittoria ottenuta contro Zverev in dieci partite giocate. Per la prima volta nella finale degli Open Usa un giocatore ha vinto il torneo rimontando due set a zero. Thiem nella sua carriera di tennista ha vinto anche sedici tornei ATP. Nel 2019 lo spagnolo Rafa Nadal vinse gli Open Usa.