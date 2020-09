Un viaggio nel tempo: incursioni teatrali in abiti d'epoca

LECCE - L’11 settembre (ore 18/19/20 – ingresso € 8) Improvvisart e Theutra apriranno le porte del Castello e faranno rivivere alcuni dei più importanti personaggi che hanno abitato l’imponente edificio, tutti in costumi d’epoca, e condurranno i visitatori alla scoperta delle bellezze di un luogo d’eccellenza, delle sue storie e dei suoi aneddoti.Partendo dall’infopoint situato all’ingresso del Castello, attraversando l’atrio interno e salendo verso le sale al piano superiore, vere e proprie incursioni teatrali sorprenderanno i presenti e, grazie all'interazione possibile con gli attori stessi, il pubblico potrà vivere l'esperienza della visita al Castello in maniera attiva e partecipativa. Un'esperienza di visita diffusa che, grazie alla versatilità degli attori, è concepita sia per un pubblico di adulti, che di bambini.“Un viaggio del tempo” è una produzione originale di Improvvisart, società cooperativa di Lecce che si occupa dal 2009 della realizzazione di percorsi teatralizzati interattivi con gli attori della propria compagnia.L'iniziativa è un'attività di Edutainment, una formula anglosassone che coniuga apprendimento e intrattenimento, storia, arte e teatralizzazione. Il suo successo risiede nel mescolare spettacolo teatrale e visita guidata in senso stretto, creando una trama che racconta indirettamente la storia del luogo (museo, centro storico, sito o territorio) che si intende valorizzare e dei personaggi storici che ne hanno determinato le vicende. L’edutainment utilizza lo spettacolo come formula e linguaggio per far dialogare pubblico, storia e beni culturali.Castello Carlo V, via XXV Luglio – LecceIngresso € 8, ridotto fino ai dieci anni € 6.Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 328.7686080. Posti limitati. Massimo 25 partecipanti a turno.È richiesto l’uso della mascherina. L’evento si realizzerà rispettando la normativa vigente.L'evento si realizzerà anche in caso di pioggia.www.improvvisart.com