Eventi: a Lecce 'Misteri e leggende della magica Puglia'

LECCE - "Lo scrittore e studioso Mario Contino, tra i principali esperti italiani di folklore e paranormale, presenterà a Lecce le sue ultime pubblicazioni librarie: - Puglia Misteri e Leggende (Artebaria edizioni 2020) - Il diavolo e la stregoneria in Puglia (Artebaria edizioni 2020).L'autore, più volte ospite su TG e trasmissioni sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, sarà lieto di dialogare con i presenti, in merito alle tematiche proposte. Il ricco folklore pugliese è raccontato da Contino con passione ed entusiasmo, studiato con metodica e divulgato affinché possa essere valorizzato e salvaguardato.Mario Contino, da anni in prima linea nella divulgazione del folklore pugliese e Nazionale, vi aspetta in quella che potremmo definire una serata all'insegna del mistero".Museo Faggiano (Via A. Grandi, 56 - Lecce)Evento gratuito - Presentazione libraria.È GRADITA LA PRENOTAZIONEDISPONIBILI 20 POSTI3291948173 ANCHE WHATSAPPINVITIAMO I PARTECIPANTI A MUNIRSI DI APPOSITA MASCHERINA.