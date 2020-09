Medico, infermiere e psicologo nei plessi scolastici. Ecco il “Protocollo De Vito” per riaprire le scuole in sicurezza

BARI - Riaprire le scuole pugliesi assicurando la massima sicurezza agli studenti, docenti e personale scolastico, con misure volte a contrastare il contagio da Covid-19. È l’obiettivo del protocollo messo a punto da, la virologa candidata al consiglio regionale con la listaa sostegno di“Una delle priorità –è far dialogare in tempi immediati gli Uffici Scolastici regionali con le articolazioni provinciali e le Aziende sanitarie locali, eliminando ogni impasse burocratica. L’idea è quella di inserire un medico scolastico per reti di istituti, in considerazione della numerosità degli alunni, e a supporto anche la figura dell’infermiere scolastico. Il medico sarà nominato direttamente dagli istituti scolastici e si relazionerà con il pediatra di base che fornirà una scheda di ingresso, indicando i requisiti sanitari del paziente”.Il “Protocollo De Vito” introduce anche la figura dello psicologo scolastico. “Questa figura –sarà un valido supporto per gli alunni, le famiglie, ma anche il personale docente, sottoposto a rischio burn out anche a causa della scarsa presa in carico istituzionale. Sarà anche di notevole supporto nell’evidenziare problematiche di DSA, disturbi specifici dell’apprendimento, e BES, bisogni educativi speciali, negli alunni e velocizzare i protocolli di assegnazione del sostegno scolastico. Inoltre, questo garantirebbe una completa presa in carico dello sviluppo emotivo dei bambini e un monitoraggio costante dell’impatto delle misure di prevenzione”.“Tra le novità che introdurremoanche un Help desk dedicato, che funga da ponte tra le Aziende sanitarie locali e l’Ufficio Scolastico Regionale, un piano di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici e l’introduzione di termoscanner collocati all’ingresso esterno degli edifici scolastici”.