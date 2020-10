Basket: l'Armani Milano sconfitto fuori casa dall’Olympiacos Atene

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano ha perso 86-75 fuori casa contro i greci dell’Olympiacos Atene. Primo quarto, Printezis 6-5 Olympiacos. Delaney, 8-6 Milano. Ellis, 12-11 per i greci. Printezis, 15-13. Roll, Milano si impone 21-18. Secondo quarto, Spanoulis 23-20 Olympiacos. Delaney impatta per Milano, 25-25. Le Day, 30-25 per i lombardi. Shields, 34-29. Tripla di Rodriguez, 37-32.

Di nuovo Rodriguez, Milano prevale ancora 42-36. Terzo quarto, Datome 47-40 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Roll, 51-49. Harrison, 55-53 Olympiacos. Martin, 61-56. I greci trionfano 63-58. Quarto quarto, Sloukas 69-60 per l’Olympiacos. Jenkins, 72-63. Mckissic, 76-65. Sloukas, 81-73. Harrison, l’Olympiacos vince questo quarto e 86-75 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. Migliori marcatori, nell’Armani Rodriguez 18 punti. Nell’Olympiacos Atene Sloukas 17 punti. Nella quarta giornata Milano giocherà venerdì 16 Ottobre in casa contro gli spagnoli del Real Madrid.