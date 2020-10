Dodici candeline, mascherine e beneficenza per il compleanno di Echo Events

BARI - Sabato 24 ottobre al Nicholaus Hotel di Bari l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sebbene con qualche settimana in ritardo, festeggerà il compimento dei dodici anni di attività con un gran galà all’insegna della risata e della beneficenza, nel quale interverranno importanti nomi del cabaret locale e nazionale, quali Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Dino Paradiso, Pablo&Pedro e gli Scemifreddi.Diventato ormai un appuntamento cult dell’autunno barese, l’evento, prodotto dall’associazione Sirio, è stato pensato in totale sicurezza all’interno di un’area che consente di rispettare le dovute distanze di sicurezza anticontagio, permettendo lo svolgimento dello show. A condurre la serata, che avrà inizio alle 20, ci saranno il noto conduttore televisivo Mauro Pulpito e l’autore e direttore artistico dell’associazione Echo Events, attuale vice sindaco e assessore alla cultura di Taranto, Fabiano Marti. Durante questo compleanno sarà donato nella mani del presidente della fondazione Le Strade di San Nicola, il dott. Lorenzo Moretto, un contributo economico per realizzare i progetti benefici dell’ente.Ospiti di eccezione saranno Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, i due attori che hanno ottenuto una grande fama con il duo “Toti e Tata”, formatasi nel 1985 e celebre per programmi quali “Filomena Coza Depurada”, “Teledurazzo”, “Il“Polpo” e tanti altri ancora. Tornati a esibirsi insieme, dopo aver intrapreso un percorso artistico nazionale differente, solcano i palcoscenici proponendo spettacoli esilaranti che, con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, che da sempre contraddistingue la loro comicità.Oltre a questi due baresi doc, ci sarà anche un lucano d’eccellenza, ovvero Dino Paradiso, portabandiera artistico della Basilicata. Noto per le sue partecipazioni ai principali format televisivi di cabaret come “Colorado” e “Made in Sud”, porta da alcuni anni in giro con lo show “Ma io sono lucano”, nel quale basandosi su racconti e aneddoti della quotidianità, trasforma il carattere pacato della “lucanità” in una singolare lentezza al punto da diventare un elemento di ilarità.Non solo programmi di cabaret, ma anche format come “Beato tra le donne”, Quelli che… il calcio” e “Buona Domenica”, sono i principali palcoscenici del duo Pablo&Pedro, nella quotidianità Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi, entrambi romani. Come per due bambini, ciò che li caratterizza è la fantasia. La loro comicità si basa essenzialmente sulla continua ricerca dell’originalità e innovazione, condita di improvvisazione. Originari San Cesario di Lecce sono gli “Scemifreddi”, al secolo Anthony Fracasso, Cristiano Nobile e Tonio Rollo. Dal 2006 in attività fondono parole, concetti e storie demenziali con giocosa e pirotecnica fantasia, in un cabaret un po’ anarchico che sfugge a tutte le regole, anche a quelle che la brutalità della vita regala.Ad accompagnare tutti questi personaggi ci sarà la band tarantina Funky Fingers band, che con la propria musica farà da colonna sonora alla serata. The Nicolaus Hotel – Via Cardinale Agostino Ciasca, 27,– BariInfotel: 3452682772Apertura: 20:00