Follia sulla Ss16 Adriatica Maglie-Lecce: camion a zig zag per chilometri terrorizza gli automobilisti

Nello specifico la traiettoria ha messo a rischio la vita di tutti, in un orario che fortunatamente non è di punta. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una manovra pericolosissima, al limite dell’arresto e una condotta spericolata e arrogante rischiosissima per se e per gli automobilisti presenti in quel momento sulla strada statale.

LECCE - L’episodio dell’assurdo comportamento di un conducente di un autocarro sulla strada statale 16 Adriatica Maglie-Lecce risale allo scorso settembre anche se reso pubblico solo ieri. Nel video che ha seminato il panico fra i viaggiatori, con immagini catturate dalla Dash Cam fissata sull’autovettura della Protezione Civile Salento, si nota un mezzo pesante che procede a zigzag per qualche chilometro nel tratto di statale a ridosso dell’entrata in città.