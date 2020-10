Il Monopoli perde 2-1 a Cosenza: è fuori dalla Coppa Italia

Nell’ottava giornata di andata i biancoverdi sfideranno domenica 1 Novembre alle 17,30 in casa la Virtus Francavilla Fontana nel derby. Il Cosenza nel quarto turno di Coppa Italia affronterà il 25 Novembre in trasferta il Parma che ha vinto 3-1 in Emilia contro il Pescara.

Nel secondo tempo il Monopoli non concretizza due buone occasioni con Santoro e Guiebre. Al 23’ i biancoverdi pareggiano. Idda devia involontariamente di testa il pallone nella propria porta. Al 39’ il Cosenza realizza la rete decisiva con Kone, tiro di sinistro. Sconfitta immeritata per i pugliesi. La squadra di Giuseppe Scienza potrà dedicarsi ora solo al campionato di Serie C.