Il ritorno dei Negramaro: 'Contatto' è il nuovo singolo

TESTO









Ho cercato il contattoDi parlare ero stancoHo voluto sentire sul corpo le cose che un giorno mi hai dettoHo pensato fin troppo alla faccia che hai fattoQuando ho detto “L’amore per farsi ha bisogno di bene e nient’altro”Ho rischiato un infartoQuando ieri ti ho vistoMi aspettavo una grande emozione, sì, ma non fino a questo puntoHo cercato il contatto, in un giorno di giugnoho trovato sudore silenzio e l’estate soltanto in un sognoSì, la vita che volevo è tutta quiGli amici che sognavo, proprio cosiFatti di carne e ossa e di un bel filmho fatto film tanti sogni per arrivare, per arrivare quiHo cercato il contattoPer sfiorarti ogni tanto, per capire che in fondo nel mondo non sempre così soloHo pensato “Lo faccio, ora esco e ti cerco”che non trovo le facce da darti, le avevo qui dentro al cassettoSì, la vita che volevo è tutta quiGli amici che sognavo, proprio cosìFatti di vino rosso e di un bel filmho fatto film brutti sogni per arrivare qui, per arrivare qui,Per arrivare a vederti, per arrivare a toccartiHo dovuto sognartiSì, oh, oh, oh, SìPer arrivare a vederti, per arrivare a toccartiPer arrivare fin qui, ho dovuto sognartiPer arrivare a vederti, per arrivare a toccartiPer arrivare fin qui, ho dovuto sognartiHo dovuto sognartiHo trovato il contatto, era solo in un sognoE sarebbe ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.