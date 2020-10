L’artista Capobianco dona un’opera alla città: questa mattina l’incontro con il sindaco Decaro

BARI - Da questa mattina il dipinto di Fernando Capobianco dal titolo “Musica dal cielo” è esposto nella sala Massari di Palazzo di Città dove resterà per alcuni giorni. L’artista ha infatti voluto donare alla città questa tela che raffigura i tre teatri storici di Bari - il Petruzzelli, il Margherita e il Piccinni - avvolti in un’atmosfera onirica “composta di armonie, di creazioni liriche e sceniche e di grandi eventi culturali: un omaggio alla città di ieri e di oggi”, come annota il giornalista Gustavo Delgado nella presentazione dell’opera.Il sindaco Antonio Decaro ha voluto accogliere personalmente Fernando Capobianco, accompagnato per l’occasione da Gustavo Delgado, ringraziandoli per questo dono. “Quest’opera mi è particolarmente gradita -in quanto rappresenta idealmente quel miglio dei teatri che è tra gli obiettivi principali della nostra politica culturale”.