Lukaku salva l'Inter, a San Siro contro il Gladbach è solo 2-2

A - A San Siro l'esordio in Champions dell'Inter è un passo falso. Non va oltre il 2-2 contro i tedeschi del Monchengladbach e si tiene viva grazie a Lukaku autore di una doppietta. I nerazzurri prima vanno in vantaggio poi gli ospiti raggiungono il pari da calcio di rigore di Bansemaini e il vantaggio con Hofmann, a causa di una dormita di Vidal. In realtà i nerazzurri potrebbero far gol in numerose circostanze, ma sia il palo di Lautaro sia la mancanza di lucidità portano l'Inter a rincorrere fino al novantesimo in cui Lukaku con un tap-in evita una brutta figura.