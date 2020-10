(credits: Ssc Bari Fb)







Nel secondo tempo nei biancorossi Candellone manca una buona occasione. D’Orazio e Antenucci danno problemi alla difesa del Monopoli. Al 40’ i galletti restano in dieci. Espulso Sabbione per doppia ammonizione. I pugliesi vanno vicinissimi al vantaggio con Montalto. Secondo pareggio in questo torneo per il Bari dopo quello per 1-1 in casa col Teramo alla seconda di giornata. I biancorossi sono al secondo posto con 11 punti, un punto in meno della Ternana nuova capolista a 12 punti, che ha vinto 3-1 a Lentini contro il Catania.

Nella sesta giornata di andata del girone C di Serie C il Bari pareggia 0-0 a Monopoli. Nel primo tempo i biancoverdi sfiorano il gol con Piccinni. La squadra di Gaetano Auteri propositiva. D’Ursi insidioso. Ciofani non inquadra la porta. Al 21’ il Monopoli centra un palo con Lombardo su punizione. Paolucci crea problemi in area di rigore. Il Bari aumenta i ritmi di gioco. Citro va vicino alla rete.