Rubato borsone con dpi

- Atto ignobile verso la comunità tarantina, a causa di ignoti che hanno rotto il finestrino dell'auto degli operatori sanitari, intenti ad effettuare il tampone domiciliare, per rubare un borsone pieno di materiale Dpi come tute e mascherine. L'Asl di Taranto in un comunicato ha manifestato lo sdegno per il crimine subito: "Nel deplorevole atto, va incluso il danno al veicolo, il danno temporale, dato il necessario rientro della squadra sanitaria in sede per fornirsi nuovamente dei kit necessari all’esecuzione dei tamponi calendarizzati per la giornata, e il danno morale a carico dell’intera collettività in questo momento di emergenza sanitaria così importante".