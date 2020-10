Tennis: al Roland Garros Jannick Sinner e Martina Trevisan eliminati

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi Jannick Sinner è stato eliminato in tre set, 7-6 6-4 6-1 dallo spagnolo Rafael Nadal. Il diciannovenne altoatesino ha disputato un discreto match e ha creato non pochi problemi nonostante la sconfitta al quotatissimo Nadal nei primi due set. Netta supremazia dello spagnolo nel terzo set, dove Sinner non è più riuscito ad opporsi con efficacia alla notevole precisione di Nadal.

L’argentino Diego Schwartzman ha superato 7-6 5-7 6-7 7-6 6-2 l’austriaco Dominic Thiem. Per Schwartzman è la prima qualificazione alla semifinale in un torneo dello Slam. Tra le donne nei quarti di finale Martina Trevisan è stata eliminata 6-3 6-1 dalla polacca di 19 anni Iga Swiatek. Buona partita giocata dalla Trevisan nonostante il ko. L’italiana si è fatta notare in positivo in campo per gli ottimi colpi di rovescio, il dritto e il lungo linea. In gran forma la Swiatek. L’argentina Nadia Podoroska ha superato 6-2 6-4 l’ucraina Elina Svitolina. L’americana Danielle Collins ha prevalso 6-4 4-6 6-4 sulla tunisina Ons Jabeur.