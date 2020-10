Calciomercato: il Foggia acquista Germinio Curcio e Iannone

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato il difensore Gabriele Germinio di 22 anni svincolato dal Picerno. Ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale di 19 anni dal Sorrento. Tesserato il trequartista Alessio Curcio, 30 anni svincolato dal Catania. Arriva al Foggia l’attaccante Carmine Iannone di 19 anni dalla Salernitana. Giunge in Capitanata il centrocampista Vincenzo Garofalo 21 anni svincolato dall’Avellino.

Il nuovo allenatore del Foggia Vincenzo Maiuri che ha sostituito il dimissionario Eziolino Capuano ha a disposizione il portiere Davide Di Stasio di 19 anni, proveniente dal settore giovanile della squadra dauna. Il direttore dell’area tecnica Ninni Corda e il presidente Roberto Felleca si stanno attivando sul calcio mercato per allestire una squadra competitiva. Interesse per la punta Simone Dell’Agnello, svincolato dall’Arezzo. Contatti col centrocampista Zaccaria Hamlili che non rientra nei piani del Bari. L’obiettivo del Foggia è la salvezza ma se ci sarà la possibilità si proverà a qualificarsi per i play off.