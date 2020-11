Bari, completati i lavori per la riqualificazione del campo da bocce nel parco 2 Giugno

BARI - Questa mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha effettuato un sopralluogo nel parco di largo 2 Giugno in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione del campo da bocce, finanziati dal Credito sportivo nell’ambito del più ampio programma per la realizzazione dei 14 playground cittadini.L’intervento, del valore complessivo di 42mila euro (IVA esclusa), ha riguardato la sostituzione del manto del campo esistente e l’installazione di strutture prefabbricate a servizio dei giocatori.A supporto dell’impianto sono state installate due architetture modulari ecosostenibili (una di dimensioni 6 x 2,40 x 3 m e l’altra di circa 4 x 2,40 x 3 m) da utilizzarsi come spogliatoio, deposito attrezzi e presidio di primo soccorso.L’illuminazione del campo di bocce sarà assicurata dall’impianto esistente, che garantisce valori di illuminamento adeguati alla pratica sportiva dilettantistica.“Con la conclusione di questo cantiere, per il quale mancano soltanto piccoli interventi di finitura - commenta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - si completano gli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’area verde più grande della città con il rifacimento complessivo dell’impianto di pubblica illuminazione, l’installazione del nuovo impianto videosorveglianza, la riqualificazione del campo da basket storico e la realizzazione di quello nuovo. Ora gli uffici tecnici comunali sono al lavoro per progettare un sistema di copertura del campo da bocce che consentirebbe non solo di utilizzare l’impianto con qualsiasi condizione meteo, ma anche di preservarne la durabilità. Ovviamente, come tutti i playground cittadini, anche il nuovo campo da bocce sarà chiuso al pubblico fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria”.