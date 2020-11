Basket: l'Armani Milano vince 87-56 in casa col Brescia ed è primo da solo

(credits: Olimpia Milano Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano ha vinto 87-56 in casa contro il Brescia ed è primo da solo con 14 punti. L’Happy Casa Brindisi è secondo a 12 punti. Primo quarto, Brooks 13-3 Armani. Micov, 23-7. Biligha, la squadra di Ettore Messina si impone 23-9. Secondo quarto, Shields 26-13 Milano. Moretti, 29-15. Hines, 36-15. Roll, 38-18. Micov, 42-22. Biligha, Milano prevale ancora 44-24. Terzo quarto, Shields 47-26 Armani. Moss e Burns tengono in partita Brescia, ma 49-32 Milano. Roll, 55-32. Leday, 64-35. Shields, Milano trionfa 72-37.

Quarto quarto, Biligha 72-46 Armani. Micov, 76-49. Burns mantiene in corsa Brescia, però 81-51 Armani. Moretti, Milano vince questo quarto e 87-56 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Ettore Messina. Migliori marcatori, nell’Armani Shields 16 punti. Nel Brescia Cline 15 punti. Nell’ottava giornata di andata Milano giocherà domenica 15 Novembre alle 17 in trasferta contro il Cantù.