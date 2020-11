Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 3-0 fuori casa con l'Inter

FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 3-0 fuori casa contro l’Inter. Nel primo tempo le nerazzurre vanno vicine alla rete con Caroline Moller. Eva Bartonova insidiosa. Al 36’ l’Inter passa in vantaggio con Gloria Marinelli, tiro di sinistro da trenta metri. Al 45’ Ilaria Mauro raddoppia con un tiro rasoterra su passaggio di Flaminia Simonetti. Nel secondo tempo l’ Inter aumenta i ritmi del gioco. Marta Pandini non inquadra la porta. Gloria Marinelli crea problemi alla difesa della Pink. Al 37’ la squadra di Attilio Sorbi realizza il terzo gol con Gloria Marinelli di testa su cross di Flaminia Simonetti. Netta sconfitta per la Pink Bari.

E’ penultima in classifica con 3 punti. Nell’ottava giornata di andata le pugliesi giocheranno sabato 14 Novembre alle 14,30 a Bitetto contro la Fiorentina. Le toscane hanno pareggiato 2-2 in trasferta con la Roma e sono quarte a 10 punti. La Juventus ha vinto 4-0 in casa col Sassuolo ed è prima da sola con 21 punti. Il Milan ha superato 2-1 in trasferta il Napoli ed è secondo a 18 punti. La Florentia San Gimignano ha battuto in Toscana 2-1 l’Empoli ed è sesta con 9 punti. Il Verona ha pareggiato 0-0 in casa contro il San Marino ed è quartultimo a 7 punti.