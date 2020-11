Gasparri: "Virologi in tv? Peggio delle veline"

ROMA - «Credo che i virologi siano peggio delle veline. Almeno le veline sono belle. Se la mettiamo sul piano dello zapping televisivo meglio le veline. Ovviamente per curarsi le veline non sono adatte. Per fare un esempio, Lopalco (virologo e assessore in Puglia) pensa che forse siamo Brancaleone a fare le crociate. Altri scrivono libri e fanno conferenze. Se fosse vero che li pagano per le ospitate in Rai sarebbe una vergogna. Spero non sia vero». Lo ha dichiarato il senatore, intervistato da Klaus Davi per il programma KlausCondicio.