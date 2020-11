Gruppo FI: “Piano di resistenza di Emiliano per la Puglia? Lo illustri in Consiglio regionale”

BARI - “Apprendiamo dalle dichiarazioni del presidente Emiliano di un “piano di resistenza” che guiderebbe la Puglia verso il futuro. Se è così, se il piano esiste davvero, ne siamo contenti e invitiamo il presidente Emiliano a venire in Consiglio regionale per illustrarlo". Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta."Al di là di narrazioni “fantastiche” - proseguono -, vogliamo conoscere i dettagli del “gigantesco piano” di cui parla il presidente. Peraltro, Emiliano utilizza il plurale (“Abbiamo definito”) senza ancora avere una Giunta perché di fatto la Regione è “ostaggio” dei 5stelle che devono decidere se entrare a far parte della maggioranza oppure no. Se un piano esiste davvero, se è stata effettivamente messa in campo una strategia programmatica (oltre agli aiuti per il mondo produttivo degli scorsi mesi), noi vogliamo saperlo per poter fare anche proposte migliorative con spirito costruttivo. Diversamente, prenderemo atto dell’inconsistenza dell’annuncio", conclude la nota dei consiglieri Fi pugliesi.