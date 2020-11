In distribuzione il n. 54/2020 del periodico “L’Audioprotesista”

- È in distribuzione il numero 54/2020 della rivista tecnico-scientifica dell’udito “L’Audioprotesista” (ECA Editrice), a cura del comparto Audioprotesico Italiano e di altre associazioni del settore e membro dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti.La rivista, introdotta come di consueto dal direttore Mauro Menzietti e dalla giornalista Valentina Faricelli, è dedicata alle attività dei professionisti dell’udito. Menzietti sottolinea come la funzione dell’udito è molto spesso sottovalutata e proprio in questo momento, a causa della pandemia da coronavirus, è quanto mai utile affrontare il problema della ipoacusia. Infatti l’isolamento, l’uso delle mascherine, la novità della comunicazione a distanza ha acceso i riflettori sull’importanza della funzione uditiva.Il periodico tratta, tra l’altro, dell’essenzialità dell’audioprotesi nella pandemia Covid-19; della sicurezza stradale e disturbi dell’udito; della necessità dei maggiori controlli sui requisiti fisici per il rilascio o il rinnovo della patente di guida; della coerenza tra disabilità e abilità uditiva degli adulti portatori di impianto cocleare; della sordità da rumore, della protesizzazione bimodale negli impianti MED-EL e vari altri argomenti di interesse tecnico-scientifico.Il prof. Carlo Leone, direttore UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Cotugno” di Napoli, tratta dell’ipoacusia e decadimento cognitivo che portano inevitabilmente al decadimento della memoria, delle funzioni esecutive, dell’aumento del carico cognitivo, delle alterazioni anatomiche del carico cerebrale e dell’isolamento sociale. Inoltre, la gravità dell’ipoacusia è direttamente proporzionale al rischio di sviluppare una demenza.Infine, una nota relativa alla prevenzione. L’Associazione “Udito Italia Onlus”, fondata da Maurizio Menzietti, collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito della prevenzione della sordità, è membro permanente del World Hearing Forum. In Italia ha instaurato una rete di collaborazioni con tutte le più importanti società scientifiche e associazioni di settore. È promotrice della Giornata mondiale dell’Udito in Italia e organizza numerose campagne di sensibilizzazione, tra cui la citata “Nonno Ascoltami! L’Ospedale in piazza” che gode del patrocinio del Ministero della Salute e ha ricevuto 2 medaglie d’oro dal Presidente della Repubblica Italiana.Numerose altre note e rubriche trattano argomenti e notizie di interesse degli audioprotesisti.