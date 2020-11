ROMA - Oggi venerdi' 27 novembre alle 11 l'eurodeputata Rosa D'Amato presenterà i risultati di uno studio in cui si confrontano i potenziali scenari per il futuro dell'impianto dell'ex Ilva. Lo studio mette in luce gli impatti sulla qualità dell'aria e quindi sulla salute dei cittadini. Per partecipare alla presentazione dello studio, basta collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/ksj-irrk-owh