Regione Puglia: insediata la nuova giunta regionale

In vista delle dichiarazioni programmatiche che il presidente Michele Emiliano esporrà nella prima seduta del Consiglio regionale convocata per le ore 12 di giovedì 26 novembre 2020, sì è insediata a Bari nella giornata di martedì 24 novembre 2020 la nuova Giunta regionale. In attesa di coprire la casella riservata all'Assessorato al Welfare, temporaneamente affidato all'attuale Governatore della Puglia, diversi sono stati i temi affrontati nella prima seduta del governo regionale, espressione dell'Emiliano Bis.