In Serie A l’attaccante della Roma Edin Dzeko è risultato positivo al Covid 19. E’ asintomatico, rimarrà in quarantena dieci giorni come prevede il protocollo sanitario. Non giocherà in campionato in trasferta contro il Genoa. Dovrà rinunciare anche alle gare della Bosnia per la Nations League. Positivo anche l’attaccante spagnolo Josè Maria Callejon della Fiorentina. Sarà indisponibile per Parma-Fiorentina e per le partite della Spagna in Nations League.