“Uomini per cambiare”: a Bari l’evento- intervista sulla prevenzione di condotte aggressive intrafamiliari

BARI - Nell’ambito delle attività promosse dall’assessorato comunale al Welfare con la rete cittadina “Generare culture non violente” in occasione dellaGiornata mondiale contro la violenza sulle donne, si terrà venerdì 27 novembre, alle 17.30, in modalità telematica, l’evento- intervista “Uomini per Cambiare”.L’iniziativa consiste in un’intervista ai componenti dell’associazione “Cerchio degli Uomini” di Torino, che da oltre vent’anni opera nella prevenzione di condotte aggressive intrafamiliari e nel trattamento di uomini autori di violenza di genere, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e con il sostegno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.L’incontro sarà l’occasione per conoscere le loro esperienze, gli esiti dei loro interventi e per mettere in circolo ulteriori riflessioni, strategie e soluzioni operate sui temi dell’invisibilità della violenza intrafamiliare.L’iniziativa è organizzata dall’associazione Thalassa nell’ambito delle proprie attività di ricerca divulgazione e formazione nel campo della clinica psicodinamica. Per partecipare è necessario inviare una email a ferrarapsico@gmail.com entro mercoledì 25 novembre. Il link per accedere alla piattaforma zoom sarà inviato ai partecipanti il giorno prima dell’evento.