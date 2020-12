2 dicembre 1943, Bari diventa la Pearl Harbour del Mediterraneo

Bari giovedì 2 dicembre 1943. Sono da poco passate le 19.30 quando improvvisamente il porto viene trasformato in un inferno di fuoco per gli effetti del martellante bombardamento degli aerei della Luftwaffe, successivamente esteso sul resto della città. Furono colpite 17 navi mercantili fa cui la statunitense John Harvey dalla quale, per la presenza al suo interno di bombe cariche di iprite, si sprigionarono quelle sostanze tossiche che provocarono, oltre all'inquinamento delle acque portuali, anche migliaia di vittime fra militari e civili.A 76 anni di distanza, il bombardamento su Bari viene annoverato fra i più gravi episodi di guerra chimica verificatisi nel conflitto 1939-45 al punto da definire l'incursione aerea sul capoluogo pugliese la "Pearl Harbor del Mediterraneo". Questo accostamento è motivato dall'identica dinamica che contraddistinse il 7 dicembre 1941 l'aggressione aviatoria verso la base navale degli Usa, ubicata presso l'omonima iola dell'Oceano Pacifico.