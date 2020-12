E' il 4' di Monza-Salernitana quando Dany Mota apre sulla sinistra per l'inserimento in fascia di Carlos Augusto, che crossa di prima intenzione sul secondo palo per Mario Balotelli. L'ex centravanti di Milan e Inter, lasciato colpevolmente solo dai difensori granata, appoggia la palla in rete e battezza così il suo esordio con la maglia del Monza nella gara valida per la sedicesima giornata della Serie B 2020-2021.