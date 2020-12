Basket: l'Happy Casa Brindisi sconfitto in casa 92-81 dal Pesaro

(via Happy Casa Brindisi Fb)

Nella dodicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 92-81 in casa contro Pesaro. Primo quarto, Filipovity e Zanotti 8-0 per i marchigiani. Delfino, 24-10. Willis tiene in gara i pugliesi, ma 24-16 per la squadra allenata dal croato Jasmin Repesa. Filloy, Pesaro prevale 27-21. Secondo quarto, Cain 39-28 per i marchigiani. Visconti mantiene in partita Brindisi, però 47-36 Pesaro. Robinson, i marchigiani si impongono di nuovo 50-36. Terzo quarto, Delfino 57-36 Pesaro.

Thompson permette alla squadra di Frank Vitucci di restare nel match, però 67-51 per i marchigiani. Tambone, Pesaro trionfa 76-60. Quarto quarto, Cain 90-71 per la squadra di Repesa. Robinson, Pesaro vince questo quarto e 92-81 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. E’ secondo in classifica con 18 punti. Migliori marcatori, nella squadra allenata da Frank Vitucci Willis 23 punti e Harrison 16. Nei marchigiani Delfino 24 punti e Robinson 18.

Nella tredicesima giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 27 Dicembre alle 20 fuori casa contro Cremona.