Basket: San Severo perde 80-60 fuori casa con Cento

Nella sesta giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo perde 80-60 fuori casa contro Cento. Primo quarto, Fallucca 10-4 per gli emiliani. Petrovic, 22-13. Ranuzzi, Cento prevale 29-13. Secondo quarto, Jones tiene in gara i pugliesi, ma 31-24 per gli emiliani. Sherrod, 35-24 Cento.

Contento mantiene in corsa la squadra pugliese allenata da Lino Lardo, però 40-36 per gli avversari. Fallucca, Cento si impone di nuovo 46-36. Terzo quarto, Gasparin 51-36 per gli emiliani. Saladini, 57-37. Ogide tiene in partita San Severo, ma 61-45 per la squadra avversaria. Petrovic, Cento trionfa 69-52. Quarto quarto, tripla di Fallucca 72-54 per gli emiliani. Petrovic, Cento vince questo quarto e 80-60 tutta la partita.

Netta sconfitta per San Severo. E’ penultimo in classifica con 2 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Lino Lardo Jones 18 punti e Ogide 15. Nel Cento Fallucca 23 punti e Petrovic 14. Nella settima giornata di andata San Severo giocherà domenica 20 Dicembre alle 18 in casa contro Ferrara.