Basket: San Severo vince 70-66 in casa con Ferrara

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo vince 70-66 in casa contro Ferrara. Primo quarto, Di Donato 5-0 per i pugliesi. Fantoni, 9-6 per gli emiliani. Contento, San Severo prevale 17-16. Secondo quarto, Baldassarre e Hasbrouck, 23-17 per gli emiliani. Peric, 32-28. Fantoni, Ferrara si impone 35-33. Terzo quarto, Jones 38-37 per i pugliesi. Ikangi, San Severo trionfa 50-43.

Quarto quarto, Hasbrouck tiene in corsa Ferrara, ma 55-54 per Sansevero. Panni, 56-55 Ferrara. Jones, 57-56 per i pugliesi allenati da Lino Lardo. Ogide, San Severo vince questo quarto e 70-66 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Lino Lardo. E’ terzultima con 4 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Jones 20 punti e Ikangi 13. Negli emiliani Hasbrouck 17 punti e Fantoni 15. Nella nona giornata di andata San Severo giocherà domenica 27 Dicembre alle 17 fuori casa contro il Napoli.