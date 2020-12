Benedetta Pilato vola a Tokyo 2020

La tarantina Benedetta Pilato strappa il pass delle Olimpiadi di Tokyo 2020, coi 100 rana nella vasca degli Assoluti di nuoto di Riccione. La nuotatrice, allenata dal tecnico Vito D'Onghia, tra gli altri ha realizzato il record italiano con 1'06"02, che era di Martina Carraro. Chi ancora non si è qualificata per le Olimpiadi è Federica Pellegrini, la cui prestazione, compromessa dal Covid, ha fatto fermare il tempo a 1'57'58". La Divina ha rinunciato alla wild card; per conquistare il pass per Tokyo nella vasca potrà sfruttare un'altra opportunità il prossimo marzo.