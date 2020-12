Lewandowski trionfa al Fifa The Best Awards

Si sono svolte a Zurigo le premiazioni per il Fifa The Best Awards, nel ricordo di Paolo Rossi e Diego Maradona, dove il Presidente della Fifa ha aperto la cerimonia volgendo un pensiero ad un anno complicato che sta per finire: "Il 2020 è stato un anno davvero difficile, molto, Spero che il 2021 sia un anno migliore, la salute viene prima di ogni cosa, anche del calcio. Il calcio è ripartito e ha restituito il sorriso a milioni di persone".Il Presidente Fifa Infantino ha dato nelle mani di Lewandowski il premio come miglior calciatore dell'anno 2020, che ha superato la concorrenza di Ronaldo e Messi. Come miglior portiere è stato premiato Neuer, mentre il miglior allenatore a Jorge Klopp, che ha portato il suo Liverpool alla vittoria dell'ultimo campionato inglese, mentre il premio del gol più bello, Puskas Award, va a Son del Tottenham per la sua 'vincente' groppata contro il Burnley.Nel settore femminile la migliore giocatrice è stata eletta Lucy Bronze, difensore del Manchester City.La parata di stelle riconosce anche il premio alla solidarietà: il The Best Fifa Award va a Mattia Agnese, classe 2003, per aver salvato la vita al suo avversario ed essergli stato accanto fino all'arrivo dei soccorsi, durante Cairese-Ospedaletti.