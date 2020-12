Bilancio, Bellomo (Lega): “Non tornano i conti della sanità, ma quelli dell’asse Emiliano-M5S sì. Deprimente pagina politica”

BARI - “Quattordici ore di Consiglio regionale per approvare un bilancio deludente e per scrivere una deprimente pagina politica. Perché se da un lato ci sono i conti che non tornano, soprattutto sulla sanità, dall’altro abbiamo assistito al puro trasformismo del Movimento Cinque Stelle, passato dall’ibrido di qualche giorno fa a parte organica della maggioranza di centrosinistra. Quelli che urlavano al mondo di essere nati come forza “antisistema” oggi invece nel sistema ci entrano a piene mani, approdando alla corte di Michele Emiliano.Noi come Lega e centrodestra continueremo a fare le nostre battaglie, mantenendo la barra dritta e lavorando solo nell’interesse dei pugliesi e non nel nome di accordicchi, patti, tartufate e intese sottobanco. Per tutta la seduta di bilancio abbiamo più volte denunciato tutte le storture e le incongruenze di una manovra che tra mance, mancette, regali e norme creative, non tiene in considerazione il delicato capitolo sulla sanità e le vere emergenze della nostra regione.Non a caso, nelle stesse ore in cui è arrivato in Aula il bilancio previsionale, le Asl pugliesi hanno chiuso i propri bilanci con un passivo di circa 300 milioni di euro. Un disavanzo che non è stato minimamente contabilizzato e inserito nel bilancio regionale. Ciò significa che sarà necessario un assestamento e che le risorse previste per l’intero settore sanitario non potranno essere distribuite a causa di questo buco finanziario.Ma nonostante i nostri ripetuti appelli a correggere il tiro, il governo e il centrosinistra hanno preferito fare spallucce. Bene, noi li aspetteremo al varco dimostrando con i fatti che un simile bilancio è inutile perché dovremo riscriverlo in assestamento”. Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Regione Puglia,