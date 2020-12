Chiarelli (Lega): “Auguri di buon lavoro all’avv. Giacomo Conserva consigliere regionale della Lega”

BARI - "Auguro buon lavoro all’Avv. Giacomo Conserva, Consigliere Regionale della Lega, eletto Vice Presidente della VI Commissione (Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione), nonché Componente della III Commissione (Sanità e Servizi Sociali)". Così in una nota l'on. Avv., Vice Coordinatore Regionale Lega Salvini Puglia."Quello della Vice Presidenza della VI Commissione - prosegue - rappresenta un importante riconoscimento frutto del sinergico lavoro che tutta la Lega provinciale ha saputo mettere in campo per tutelare gli interessi dei cittadini. Conserva darà priorità in primis al lavoro, con una particolare attenzione nei confronti dei nostri giovani che dobbiamo riuscire a far rimanere qui. Questo settore richiede urgente reperimento di ulteriori risorse comunitarie da investire nella loro Formazione. Le politiche attive rappresentano il volano attraverso il quale far ripartire un territorio nel quale tutti gli strumenti di matching tra domanda e offerta di lavoro hanno miseramente fallito. Come componente della Commissione Sanità rivendicherà adeguati investimenti per consentire al comparto una riorganizzazione aziendale volta ad una sempre crescente efficienza dei servizi e ad un conseguente abbattimento delle lunghe liste d’attesa per esami diagnostici. Sono certo che anche in questi ruoli l’Avv. Conserva saprà rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio, ignorate da lustri in Regione Puglia, in particolare in settori che possono rappresentare importanti opportunità di sviluppo. È ora che Taranto e la sua Provincia faccia sentire la propria voce a Bari: Giacomo Conserva riuscirà, con dedizione e passione, a farlo", conclude Chiarelli.