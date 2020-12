Covid nei plessi baresi

Il covid colpisce anche gli istituti scolastici del barese. Sono stati registrati infatti casi di positività in tre piccoli alunni dell'Istituto comprensivo Nicola Ronchi di Cellamare, che comprende scuola primaria e d'infanzia. Per questo motivo, il sindaco Gianluca Vurchio ha comunicato: "A scopo precauzionale e per garantire all'intera comunità scolastica la giusta sicurezza il dirigente ha disposto la chiusura della scuola dell'infanzia e primaria per i prossimi giorni, al fine di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti". Chiusura delle scuole fino al 23 anche a Grumo Appula, sempre bel Barese, dove un caso di positività è stato riscontrato in un asilo cittadino.