Scompare il dirigente regionale Antonio Pulli, il cordoglio di Emiliano

BARI - “Apprendo con dispiacere della prematura scomparsa del dirigente regionale ingegnere Antonio Pulli. Esemplare riferimento per collaboratori e colleghi di professionalità e generoso impegno sin dagli anni 80 a servizio dell'Amministrazione regionale, senza risparmio alcuno. Nella sua oltre quarantennale attività regionale, devo ricordare la sua illuminata attività e il suo personale impulso nei settori delle opere e infrastrutture pubbliche, nella tutela del territorio e nell'urbanistica. Le sue intuizioni e alla sua riconosciuta determinazione professionale hanno reso, in ultimo, conseguire la conclusione dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia, attesa da decenni. Ogni riconoscimento in questo triste momento può apparire vano, restando il ricordo e l'apprezzamento per il funzionario e la persona di indubbio spessore. Che la terra gli sia lieve”. È il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Puglia