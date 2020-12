Covid, Zullo (Fdi): "Emiliano gioca allo scaricabarile, ieri gli scienziati oggi il Governo… la colpa non e’ mai la sua"

BARI - “Ieri era colpa degli scienziati che non lo avevano avvisato che il Covid non sarebbe sparito in fretta. Oggi del Governo (per altro suo amico) che non coinvolge le Regioni. Insomma per il presidente Michele Emiliano la colpa del disastro nella gestione della seconda ondata del coronavirus è sempre di qualcun altro". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia,“Ma possibile - prosegue Zullo - che non avverta il minimo di responsabilità per quando a luglio ha aperto le porte della Puglia a chiunque al grido: COVID FREE! O quando non ha attivato, per altro come assessore alla Sanità, le USCA decretando il fallimento dell’assistenza domiciliare! O quando ha relegato i medici di famiglia a casa, praticamente in un angolo, lasciandoli senza dispositivi di protezione e invisi ai proprio pazienti! O quando ha annunciato, in piena campagna elettorale 276 posti di terapia intensiva in più ma non li ha mai attivati! O quando ha assecondato il suo ‘scienziato’ Pierluigi Lopalco, per il quale il virus viaggiava solo in prima classe in aereo e non sui barconi…“Possibile che mai in nessuna di queste occasioni si sia sentito o si senta responsabile di ci? che sta accadendo ai pugliesi? Che dire beato lui!”, conclude Zullo.