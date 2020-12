(credits: Ssc Bari via Fb)

Sesta vittoria in trasferta e terza consecutiva di questo campionato per il Bari che espugna il campo della Paganese per 1-0. La rete che bissa per lo stesso risultato il successo ottenuto nel pomeriggio del 17 novembre 2019 è stata realizzata al 32' da Montalto sugli sviluppi di un calcio di punizione leggermente deviato dalla barriera posizionata dai campani.Alla luce di questa vittoria, il Bari rafforza con 29 punti il secondo posto nella graduatoria del Girone C, con 4 lunghezze di distacco dalla capolista Ternana e con 5 lunghezze dall'inseguitrice Teramo. Entrambe le squadre potrebbero aumentare questi margini di distacco dal Bari nei rispettivi confronti interni con Bisceglie e Vibonese, programmati per le ore 15 di domenica 6 dicembre 2020.