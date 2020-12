Nella ripresa il tecnico del Sassuolo De Zerbi mischia e carte con l'ingresso di Caputo e Boga. I neroverdi trovano la rete della bandiera all'89 con Berardi su punizione dopo una deviazione di Hauge. Il Sassuolo cerca di reagire ma senza costruire azioni degne di nota. Al 26' arriva il raddoppio con Saelemaekers che, servito da Theo Hernandez, deve solo depositare in rete il pallone del 0-2.

- Pronti via e Leao realizza il gol più veloce della Serie A, in 6"40. L'attaccante portoghese, servito da Calhanouglu, batte Consigli, approfittando della retroguardia in bambola, spodestando il record di Poggi di 8" che resisteva da 19 anni.