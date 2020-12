Il Milan vince e torna capolista

(via Ac Milan fb)





A ridare vigore agli ospiti è Kululu che stende in area Correa. Per Di Bello è calcio di rigore, che Donnarumma neutralizza su conclusione di Immobile, su cui si avventa Luis Alberto che di testa ribadisce in rete. Al 27' è 2-1. Si va negli spogliatoi senza nessun minuto di recupero.





Nella ripresa lo spartito del match non cambia, partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che con la stanchezza rischiano di allungarsi. Al 59' intuizione di Milinkovic-Savic che scucchiaia al limite dell'area per Immobile che batte Donnarumma per il 2-2. Col passare dei minuti cresce Theo Hernandez e con lui tutto il Milan. E' il terzino meneghino infatti a dare l'input alle azioni più pericolose del Milan come la conclusione di Rebic sui cui è bravo Reina a distendersi.





Al 92' la partita cambia: calcio d'angolo del 'solito' Calhanouglu su cui svetta Theo Hernandez, che anticipa Luis Alberto, suo diretto marcatore, per il definitivo 3-2 con la panchina del Diavolo che esplode di gioia e quella laziale piena di rammarico.

Finisce 3-2 per il Milan in match contro la Lazio, giocato ad alta intensità da entrambe le squadre, che hanno provato fino all'ultimo a fare bottino pieno. A passare in vantaggio è il Milan con Rebic al 10', bravo a segnare di testa su calcio d'angolo di Calhanouglu. La Lazio non riesce a prendere le misure, ed i rossoneri ne approfittano con Rebic che viene abbattuto in area da Patric. Per l'arbitro è calcio di rigore, che viene trasformato da Calhanouglu al 17' con piattone destro.