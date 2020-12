Serie C: il Foggia travolge 4-1 fuori casa la Paganese

Nel secondo tempo al 6’ Curcio realizza la terza rete, tiro al volo. Al 25’ Rocca segna di testa su cross di Di Jenno il quarto gol dei pugliesi. Netto successo per il Foggia. E’ terzo in classifica con 27 punti insieme all’Avellino, al Teramo al Catanzaro e al Catania.

- Nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 4-1 fuori casa contro la Paganese. Nel primo tempo al 4’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con D’Andrea, tiro in diagonale. Al 27’ D’Andrea raddoppia, tiro di sinistro su passaggio di Curcio. Al 43’ la Paganese accorcia le distanze con Schiavino, tiro da posizione angolata su cross di Mendicino.