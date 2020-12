Il sindaco di Bari Decaro nella puntata Vip di “Non è un paese per cuochi”

BARI - Sabato 26 dicembre su 12 emittenti pugliesi andrà in onda “Non è davvero un paese per cuochi” versione vip e solidale del quiz televisivo “Non è un paese per cuochi”, alla quale parteciperanno il Sindaco di Bari e Presidente dell’Anci Antonio Decaro e l’attore Antonio Stornaiolo. Condotto da Pako Carlucci con la presenza di Umberto Sardella nei panni del notaio in smart working, queste puntate speciali sono state pensate dalla produzione, la Frog srl, per sostenere le persone in difficoltà grazie al sostegno di una rete solidale creata ad hoc e che ha messo insieme alcune associazioni di volontariato attive sul territorio pugliese.Il premio infatti, anziché essere attribuito al vincitore del quiz, sarà devoluto in beneficenza. Ad ogni puntata sarà consegnato il maxi buono spesa ad un referente delle associazioni coinvolte e in forma privata ognuno degli sponsor del programma donerà un quantitativo di prodotti. A ritirare il premio, in questa particolare puntata natalizia, sarà Serena Ambrosi, presidente dell’associazione Seconda Mamma, formatasi nel 2017 su idea di Silvia Russo Frattasi e operante sul territorio della città metropolitana di Bari, per rispondere ai bisogni sempre più pressanti del nostro territorio che vede molte famiglie con minori che versano in una condizione di disagio economico e/o sociale.Le puntate di questa versione speciale del quiz saranno di una durata maggiore rispetto a quelle normali e si aggireranno intorno ai 36 minuti. Questo farà sì che i giochi, scritti dagli autori Alessandro Tagliente e Michele Didone, anche regista del programma, siano di più. La maggior parte dei game riguardano l’attività delle aziende che contribuiscono alla realizzazione del format. Quindi ci sono giochi nei quali, indossando dei guanti da cucina, i concorrenti dovranno trovare olive o oggetti nascosti in un sacco del caffè, stabilire il peso di un pacco di farina, cantare e rispondere a semplici domande, che spaziano dalla cultura generale allo spettacolo, passando per matematica e logica.“Sebbene il nostro sia un paese per cuochiche deve molta della sua attrattiva all’enogastronomia, io non so cucinare niente. Però partecipo volentieri, sperando di non fare brutte figure, perché è un programma che ha l’obiettivo di aiutare tante persone, con la beneficenza”.“Non è davvero un paese per cuochi” andrà in onda nella fascia serale su Amica9, Antenna Sud, Antenna Sud Live–TeleOnda, Canale 7, Canale 85, Radio Popizz Tv, TeleBari, Telefoggia, TeleRama, Teleregione, Trm e Telesveva. Contenuti speciali, come back stage e interviste, puntate precedenti, immagini e tanto alto altro, si potranno vedere sulle pagine social del programma e sul sito www.noneunpaesepercuochi.it: 3474360942