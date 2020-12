Insediamento Commissioni, Zullo: “Inizia ora (finalmente) il lavoro a difesa dei pugliesi in questa legislatura”

BARI - Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, fa gli auguri di buon lavoro ai tre vicepresidenti e colleghi di partito Renato Perrini, Luigi Caroli e Antonio Gabellone.“Con l’insediamento delle Commissioni inizia la vera attività politico-amministrativa di questa legislatura. E’ qui, infatti, che il lavoro – anche di consigliere di opposizione – ha modo di contrastare quei provvedimenti della maggioranza che non sono fatti nell’interesse esclusivo dei pugliesi. E’ in questa sede che si può (attraverso le audizioni e i confronti) davvero essere al servizio dei cittadini. “Il gruppo di Fratelli d’Italia sarà presente in tutte e sette le Commissioni permanenti, ma in tre (Seconda, Terza e Settimana) ci saranno nostri consiglieri come vicepresidenti.Per questo motivo auguri di buon lavoro a Renato Perrini che con la sua esperienza e il suo grande impegno per le politiche sanitarie, mostrato in questi anni, ricoprirà il delicato ruolo di vicepresidente della Commissione Sanità. “Auguri di buon lavoro anche a Luigi Caroli vice presidente della Seconda Commissione (Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo Libero, Sport, Pesca Sportiva e Caccia), alla sua prima esperienza da consigliere regionale, ma con una lunghissima da sindaco di Ceglie Messapica.“Auguri di buon lavoro, infine, ad Antonio Gabellone eletto vice presidente della Settima (Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali), anche lui alla prima legislatura regionale, ma con un lungo passato amministrativo come sindaco di Tuglie, presidente della Provincia di Lecce e presidente dell’UPI Puglia”.