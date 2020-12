(via Inter Fb)





Contro lo Spezia a San Siro il risultato cambia nella ripresa con un diagonale di Hakimi e il rigore trasformato da Lukaku. Solo nel finale Piccoli accorcia le distanze per i liguri. Le occasioni per l'Inter non sono mancate anche nel primo con Lautaro e Lukaku bloccati dal bravo Provedel.

- La sesta vittoria consecutiva dell'Inter tiene testa al ritmo del Milan. I nerazzurri restano ad un punto dalla vetta, ma i segnali sono convincenti per continuare sulla strada intrapresa dopo l'arresto nel cammino Champions.