La Cisl incontra Mons. Filippo Santoro

TARANTO - Nel corso di una breve cerimonia, proseguendo la tradizione consolidata dello scambio di auguri, in occasione delle festività di fine anno, i Componenti del Comitato Esecutivo della Cisl Taranto Brindisi incontreranno S. E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto lunedì 21 dicembre p.v. alle ore 16.30 nella Cappella di Santa Rita, presso la Chiesa di Sant’Antonio, ingresso via Bruno, a Taranto.“Le restrizioni imposte dalla pandemia non ci consentiranno, in questo 2020, di allargare la partecipazione all’intero Gruppo dirigente della Cisl territoriale ma non per questo l’incontro con il Pastore della Chiesa di Taranto sarà meno intenso; esso sarà improntato, infatti, alla speranza che il nostro territorio possa venir fuori rinnovato, dalla presente emergenza e con unità di intenti sui temi dello sviluppo e della coesione sociale – dichiara il Segretario generale Cisl Taranto Brindisi Francesco Solazzo – soprattutto per tornare a crescere come comunità di persone, nessuna esclusa e ritrovare il gusto della partecipazione, della solidarietà, della corresponsabilità, del fare rete, ciascuno nel suo ruolo.”L’incontro sarà introdotto da un breve intervento dello stesso Solazzo e concluso dall’Arcivescovo.