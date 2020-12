Proteste dei sindaci murgiani

Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia Bat; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari: sono i 20 comuni che con l'ordinanza regionale si sono ritrovati in zona arancione per il loro alto numero di positivi al Covid rispetto al resto della Puglia.Per questo motivo i sindaci, che hanno in programma un incontro con il Prefetto, chiedono un confronto con Emiliano: "Sicuramente -le decisioni assunte saranno state il frutto di una valutazione tecnico-scientifica, di cui però non conosciamo i dettagli. Pertanto, consapevoli di dover approfondire l'entità del rischio epidemiologico delle nostre Comunità ma anche consci di dover salvaguardare la tenuta sociale ed economica delle nostre città, chiediamo immediato confronto alla Regione per approfondimenti puntuali".