Quando Paolo Rossi segnò al della Vittoria

NICOLA ZUCCARO - Bari e Paolo Rossi. Un legame unito dallo stadio della Vittoria, dove il goleador azzurro esordì con il Perugia che lo acquistò in un intreccio di calciomercato, avvenuto nell'estate di 41 anni fa. Correva il 22 agosto 1979 quando l'incontro con il Bari, valido per la fase a gironi della Coppa Italia, terminò sullo 0-0. L'astinenza al gol, insieme alle presenze nelle gare valevoli per il medesimo torneo e disputate con la Juventus nel 1983 e nel 1984, fu interrotta il 5 ottobre 1983 in Italia-Grecia.

Per uno strano scherzo del destino, al 36' Rossi realizzò quel 3-0 che riportò la Nazionale a vincere a più di un anno di distanza da quel 3-1 alla Germania Ovest che laureò gli azzurri Campioni del Mondo. Tre anni dopo, nella serata di domenica 31 agosto 1986, Paolo Rossi siglò al 37' il 0-2 in Bari-Hellas Verona, gara valida per la fase eliminatoria della Coppa Italia e vinta dagli scaligeri per 3-1.